Леганес, Испания, , 09:04 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» нанёс поражение с разгромным счетом команде «Леганес» в матче двадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и закончилась со счётом 0:3 в пользу гостей.

Голы в составе победителей на счету уругвайского защитника «Хетафе» Леандро Кабрера (12-я минута), французского защитника клуба Аллана-Ромео Ньома (21-я) и нападающего Хайме Маты (33-я).

Отметим, по итогам данной победы «Хетафе» набрал 33 очка, что позволило команде занять пятую строчку турнирной таблицы испанской Примеры. У «Леганеса» 14 очков и девятнадцатое, предпоследнее место.