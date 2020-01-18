Филадельфия, США, , 09:04 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерз» обыграла баскетболистов «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счетом 100:89 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался турецкий защитник «Сикерз» Фуркан Коркмаз, который набрал за матч 24 очка. Его коллега по команде — разыгрывающий Бен Симмонс, оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 11 подборами.

У «Чикаго» самым результативным стал защитник Зак Лавин, набравший за игру 23 очка.

Отметим, эта победа стала для «Филадельфии» четвёртой за последние семь игра текущего сезона НБА. Для «Чикаго» данное поражение стало пятым в последних семи играх.