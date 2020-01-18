Манчестер, Великобритания, , 09:02 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он остаётся в клубе и уйдет из него, только если руководство команды его уволит. Его мнение на эту тему 18 января приводит Sky Sports.

«Я говорил много раз, если «Манчестер Сити» не уволит меня, то я никуда не уйду. На сто процентов я собираюсь остаться здесь в следующем сезоне, и не потому, что мы выиграли две последние игры или играли лучше последние несколько месяцев», — заявил главный наставник «МС».

Также он уточнил, что ему нравится работать с игроками команды и даже в случае плохого развития событий и не попаданий команды в Лигу чемпионов, он её не покинет.

Кроме этого, специалист отметил, что у тренера бывают и хорошие, и плохие моменты, так как нельзя выигрывать всё время.

«Но всё зависит от того, что мы можем сделать дальше и как мы можем улучшить свою игру», — заключил Гвардиола.

Отметим, текущий контракт Гвардиолы с манчестерским клубом рассчитан до 2021 года.