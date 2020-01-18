Роли, США, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» переиграл в овертайме команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. У «Каролины» отличился Себастьян Ахо (4-я минута), у «Анахайма» — Эрик Гудбрансон (19-я).

Победную шайбу в овертайме записал на свой счет форвард «Дакс» Сэм Стил (62-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Анахайма» стало 43 очка, что позволяет клубу занимать четырнадцатое, предпоследнее место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Каролины» 57 очков и шестое место на Востоке.