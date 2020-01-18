Порту, Португалия, , 08:04 — REGNUM Футбольный клуб «Порту» уступил команде «Брага» в матче семнадцатого тура чемпионата Португалии по футболу.

Игра состоялась на поле стадиона «Драгау» в Порту и закончилась поражением хозяев со счетом 1:2

Счет в матче открыл бразильский хавбек «Браги» Франсержио, отличившийся на 5-й минуте игры.

Хозяевам удалось сравнять счет только на 58-й минуте усилиями бразильского форварда «Порту» Тикиньо, причем перед этим команда дважды упустила возможность отыграться и выйти вперед после неудачно исполненных попыток пенальти защитником Алексом Теллесом (44-я) и тем же Тикиньо (56-я).

И на 75-й минуте нападающий «Браги» Паулинью снова вывел свой клуб вперед, поставив в матче точку.

Отметим, по итогам встречи «Брага» набрала 27 очков и этим укрепила свое пятое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. У «Порту» 41 очко и вторая строчка.