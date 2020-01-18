Оклахома-сити, США, , 07:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» проиграл команде «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась со счетом 108:115 в пользу гостей.

При этом самым результативным игроком встречи оказался итальянский лёгкий форвард «Оклахомы» Данило Галлинари, который набрал за игру 27 очков.

У «Майами» наиболее результативным стал разыгрывающий Кендрик Нанн, набравший 22 очка в матче. Ещё 21 очко записал себе в активе его коллега по команде — центровой Эдрис Адебайо.

Отметим, эта победа стала четвёртой для «Майами» в последних шести матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Оклахомы» данное поражение стало третьим в последних шести играх.