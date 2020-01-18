Виннипег, Канада, , 07:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа» нанес поражение с разгромным счетом команде «Виннипег» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась победой гостей со счетом 1:7.

В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).

Автором единственной шайбы «Виннипега» стал Джек Рослович (32-я).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, это вторая победа «Тампы» за последние три матча регулярного чемпионата НХЛ, клуб с 62 очками находится на четвертом месте турнирной таблиц Восточной конференции НХЛ. Для «Виннипега» данное поражение стало третьим в последних четырёх играх, команда имеет в активе 54 очка и располагается на девятой строчке Запада.