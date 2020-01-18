Лиссабон, , 07:35 — REGNUM Футбольный клуб «Бенфика» обыграл футболистов «Спортинга» в дербе двух лиссабонских команд, состоявшимся в рамках семнадцатого тура чемпионата Португалии по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Спортинга» «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал полузащитник «Бенфики» Рафаэл Силва, который оформил в матче дуль (80-я и 90+9-я минута), чем позволил своему клубу выиграть.

Отметим, по итогам встречи «Бенфика», для которой это четырнадцатая подряд победа, является лидером чемпионата Португалии, набрав 48 очков. У «Спортинга» 29 очков и четвёртая строчка.