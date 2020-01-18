Мемфис, США, , 07:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфис и закончилась со счётом 113:109 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Кливленда» Коллин Секстон, который набрал в матче 28 очков.

У «Мемфиса» самым результативным стал защитник Диллон Брукс, на бравший за игру 26 очков.

Отметим, данная победа стала седьмой подряд для «Мемфиса» в последних семи матчах текущего сезона НБА. Для «Кливленда» данное поражение стало четвертым за последние шесть матчей.