Детройт, США, , 07:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме хоккеистов «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 1:2.

В основное время команды обменялись шайбами и закончили его со счетом 1:1. У «Детройта» отличился Филип Задина (24-я минута в большинстве), у «Питтсбурга» — Брайнан Раст (44-я в большинстве).

В овертайме же гости оказались сильнее и выиграли с помощью гола Сидни Кросби (62-я при игре 4×3), также забитого в большинстве.

В обоих случаях у «Питтсбурга» результативные передачи записал на свой счет российский форвард клуба Евгений Малкин.

Отметим, по итогам встречи в активе «Питтсбурга» стало 65 очков, что позволяет клубу находиться на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» 28 очков, он замыкает турнирную таблицу Востока, находясь на шестнадцатом месте.