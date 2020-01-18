Гельзенкирхен, Германия, , 07:06 — REGNUM Футбольный клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха уступил команде «Шальке 04» в матче восемнадцатого тура немецкой бундеслиги.

Игра прошла на поле стадиона «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхе и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл турецкий полузащитник «Шальке» Суат Сердар, отличившийся на 48-й минуте игры. Спустя 10 минут его коллега по команде — австрийский хавбек Михаэль Грегорич, удвоил счет и преимущество своей команды и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча «Боруссия» из Мёнхенгладбаха упустила очки и возможность возглавить турнирную таблицу бундеслиги, набрав 35 очков. У «Шальке 04» 33 очка и четвертая позиция.