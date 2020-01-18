Киев, , 03:59 — REGNUM Футболист Игорь Сикорский, выступавший за клуб Первой лиги Украины «Агробизнес», заявил о том, что шокирован расторжением с ним контракта из-за поездки в Санкт-Петербург. Об этом 17 января сообщило издание «Sportarena».

"Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался, — сказал он. — Действительно, это вызвало у меня шок».

Вместе с тем Сикорский согласился с решением клуба, сказав что с пониманием принимает его.

Отмечается, что футболист посетил Россию в период межсезонья. Его поездку в клубе расценили как нарушение условия личного контракта, который предусматривал, что игроку следовало поддерживать репутацию клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, случай с Сикорским — не первый подобный на Украине. В июле 2018 года руководство львовского футбольного клуба «Карпаты» выгнало из юношеского состава своей команды 18-летнего вратаря Михаила Готру, который в своём аккаунте в Instagram опубликовал несколько фотографий в поддержку футбольной сборной России во время Чемпионата мира по футболу.

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