Лиллехаммер, Норвегия, , 03:39 — REGNUM С 18 по 19 января в норвежском Лиллехаммере пройдёт чемпионат Европы по санному спорту, в котором примут участие пятнадцать российских спортсменов.

Для женщин чемпионат Европы совмещён с этапом Кубка мира. В российскую сборную включены Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова и Олеся Михайленко.

В мужских одиночках Россию представят Максим Аравин, Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров.

В мужских двойках от России будут выступать дуэты Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Победителем в общем зачете предыдущего чемпионата Европы, проходившего в начале февраля 2019 года в немецком Оберхофе, стала команда Германии. Сборная России заняла второе место — в личном зачёте Павличенко взял золото, а Репилов — серебро.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в истории России чемпионат мира по санному спорту пройдёт в Сочи Краснодарского края с 14 по 16 февраля, на санно-бобслейной трассе «Санки» в Красной Поляне.

Сейчас Иванова и Репилов занимают первые места в общих зачетах Кубка мира после четырех проведенных этапов.

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