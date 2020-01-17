Ашхабад, 17 января 2020, 21:08 — REGNUM Руководство федерация тенниса Туркмении в ходе визита в швейцарскую Лозанну подписало соглашение с международной федерацией тенниса о проведении в туркменской столице отборочных матчей Кубка Дэвиса, передает «Orient».
Также туркменские делегаты обсудили с представителями международного спортивного органа вопросы, касающиеся создания в Туркмении академии тенниса и предстоящий визит главы ITF Дэвида Хаггерти в Ашхабад.
Помимо этого руководство министерства спорта и молодежной политики Туркмении провели переговоры с президентом ассоциации национальных олимпийских комитетов Робином Митчеллом и представителями международного олимпийского комитета.
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