Берлин, , 21:01 — REGNUM На эстафетной гонке среди женщин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону произошел необычный случай. Соревнования состоялись сегодня, 17 января, в германском городе Рупольдинг.

Российская биатлонистка Кристина Резцова добежала до огневого рубежа и обнаружила, что две мишени на ее стойке уже закрыты. Оказалось, что их по ошибке поразила белорусская биатлонистка Анна Сола.

По правилам Резцова должна была поднять руку и сообщить об инциденте судьям, тогда бы включился секундомер и время, затраченное на выяснение обстоятельств, было бы отнято из итогового времени Резцовой.

Но она этого не сделала, а просто произвела два выстрела по закрытым мишеням — дело в том, что биатлонисту нельзя покидать огневой рубеж с патронами в стволе — за каждый патрон сразу же начисляется одна минута к итоговому времени.

Пока не понятно, будут ли применены какие-либо санкции к российской и белорусской командам.

При этом российские биатлонистки заняли 11-е место.