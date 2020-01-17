Чебоксары, 17 января 2020, 17:34 — REGNUM В Чувашии новое развитие получил антидопинговый скандал. На этот раз в центре внимания оказался глава республики Михаил Игнатьев, который назвал информацию о нарушениях спортсменов фейковой, сославшись на проверочные мероприятия антидопинговой комиссии. И заявив, что «нет [ничего] для реагирования и для принятия решений». Через сутки после этого министр спорта Михаил Богаратов сделал другое заявление: он напомнил, что «одним из главных выводов экспертов стал тезис о недостаточном уровне подготовки спортивных врачей, что в конечном итоге и привело к нарушению антидопинговых правил». По словам министра, в республике проводится «масштабная работа» по выполнению рекомендаций антидопинговой группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент из релиза, опубликованного на сайте минспорта Чувашии. Скриншот
Фрагмент из релиза, опубликованного на сайте минспорта Чувашии. Скриншот
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16 января глава Чувашии Михаил Игнатьев в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что информация об антидопинговых нарушениях спортсменов республики является надуманной и фейковой, пишет ТАСС. По его словам, республика провела свои проверочные мероприятия по этим обвинениям и «там нет [ничего] для реагирования и для принятия решений».

«Там нет никаких таких нарушений, это просто надуманная, накрученная, фейковая информация. Специалисты работают, соответствующие споры рассматриваются в разных инстанциях», — цитирует издание Игнатьева.

Напомним, в Чувашии была создана независимая рабочая группа для выяснения всех обстоятельств и условий возможных антидопинговых нарушений. По итогам работы группы был подготовлен доклад.

История получила продолжение 17 января: минспорт республики распространил сообщение о том, что в Чувашии «проводится масштабная работа по выполнению обозначенных в докладе рекомендаций», это «коснулось как сферы физической культуры и спорта, так и здравоохранения». В частности, запущена масштабная антидопинговая образовательная программа», цель которой — «увеличение грамотности спортсменов в сфере антидопингового законодательства, норм поведения, ограничений и последствий использования запрещенных средств». Власти рапортуют, что «только за последние полгода проведено более 15» образовательных семинаров для спортсменов и тренеров.

«Я напомню, что одним из главных выводов экспертов (членов приглашённых в Чувашию рабочей группы, прим. ИА REGNUM) стал тезис о недостаточном уровне подготовки спортивных врачей, что в конечном итоге и привело к нарушению антидопинговых правил. Вместе с тем, рабочая группа не выявила предпосылок к утверждению, что нарушения антидопинговых правил спортсменами в Чувашии является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций республики. О чём руководство РУСАДА открыто заявляло в интервью средствам массовой информации. Также оказались ложными заявления о том, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, а регион прикрывал эти махинации. В этом отношении рабочая группа действительно помогла реабилитировать честь нашего мундира», — цитируют в минспорте заявление министра Михаила Богаратова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России разразился антидопинговый скандал, в центре которого оказалась Чувашия. РУСАДА распространила сообщение по итогам двухлетнего расследования, что 33 спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил, затем их число превысило 60.

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В ответ власти Чувашии опровергли использование спортсменами допинга, пригласив в регион группу «независимых экспертов». Руководитель группы, спортивный юрист Артём Пацев сообщил, что основным выводом расследования являются многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещённого метода. Эксперт считает, что это стало «следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности».

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