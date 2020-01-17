Чебоксары, , 17:34 — REGNUM В Чувашии новое развитие получил антидопинговый скандал. На этот раз в центре внимания оказался глава республики Михаил Игнатьев, который назвал информацию о нарушениях спортсменов фейковой, сославшись на проверочные мероприятия антидопинговой комиссии. И заявив, что «нет [ничего] для реагирования и для принятия решений». Через сутки после этого министр спорта Михаил Богаратов сделал другое заявление: он напомнил, что «одним из главных выводов экспертов стал тезис о недостаточном уровне подготовки спортивных врачей, что в конечном итоге и привело к нарушению антидопинговых правил». По словам министра, в республике проводится «масштабная работа» по выполнению рекомендаций антидопинговой группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент из релиза, опубликованного на сайте минспорта Чувашии. Скриншот Cap.ru

16 января глава Чувашии Михаил Игнатьев в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что информация об антидопинговых нарушениях спортсменов республики является надуманной и фейковой, пишет ТАСС. По его словам, республика провела свои проверочные мероприятия по этим обвинениям и «там нет [ничего] для реагирования и для принятия решений».

«Там нет никаких таких нарушений, это просто надуманная, накрученная, фейковая информация. Специалисты работают, соответствующие споры рассматриваются в разных инстанциях», — цитирует издание Игнатьева.

Напомним, в Чувашии была создана независимая рабочая группа для выяснения всех обстоятельств и условий возможных антидопинговых нарушений. По итогам работы группы был подготовлен доклад.

История получила продолжение 17 января: минспорт республики распространил сообщение о том, что в Чувашии «проводится масштабная работа по выполнению обозначенных в докладе рекомендаций», это «коснулось как сферы физической культуры и спорта, так и здравоохранения». В частности, запущена масштабная антидопинговая образовательная программа», цель которой — «увеличение грамотности спортсменов в сфере антидопингового законодательства, норм поведения, ограничений и последствий использования запрещенных средств». Власти рапортуют, что «только за последние полгода проведено более 15» образовательных семинаров для спортсменов и тренеров.

«Я напомню, что одним из главных выводов экспертов (членов приглашённых в Чувашию рабочей группы, прим. ИА REGNUM) стал тезис о недостаточном уровне подготовки спортивных врачей, что в конечном итоге и привело к нарушению антидопинговых правил. Вместе с тем, рабочая группа не выявила предпосылок к утверждению, что нарушения антидопинговых правил спортсменами в Чувашии является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций республики. О чём руководство РУСАДА открыто заявляло в интервью средствам массовой информации. Также оказались ложными заявления о том, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились запрещенные переливания крови, а регион прикрывал эти махинации. В этом отношении рабочая группа действительно помогла реабилитировать честь нашего мундира», — цитируют в минспорте заявление министра Михаила Богаратова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в России разразился антидопинговый скандал, в центре которого оказалась Чувашия. РУСАДА распространила сообщение по итогам двухлетнего расследования, что 33 спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил, затем их число превысило 60.

Читайте также: Расследование подтвердило многочисленные антидопинговые нарушения в Чувашии

В ответ власти Чувашии опровергли использование спортсменами допинга, пригласив в регион группу «независимых экспертов». Руководитель группы, спортивный юрист Артём Пацев сообщил, что основным выводом расследования являются многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещённого метода. Эксперт считает, что это стало «следствием безалаберности медицинских сотрудников из-за их необразованности и безответственности».

Читайте ранее в этом сюжете: Антидопинговый скандал: эксперты рассказали о необразованности в Чувашии