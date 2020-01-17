, 16:46 — REGNUM Спортсменка из Киргизии Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль на международном турнире Matteo Pellicone по женской борьбе, проходящем в итальянской столице, пишет «24.kg» сегодня, 17 января.

Выступавшая в весовой категории 62 килограмма Тыныбекова смогла одолеть китаянку Джи Лонг, американок Мэйси Килти и Кайлу Миракл, а в финале победила российскую спортсменку Любовь Овчарову.

Следует отметить, что несколько дней назад Айсулуу Тыныбекова также завоевала золотую медаль на еще одном международном турнире по спортивной борьбе.

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