Чебоксары, , 16:36 — REGNUM В столицах Чувашии и Ульяновской области из-за аномально тёплой погоды власти отменяют спортивные мероприятия, приуроченные к всероссийскому дню снега. Об этом сообщают региональные министерства спорта.

Всероссийский день снега запланирован на 19 января. В Чебоксарах в этот день были запланированы спортивные состязания среди семейных команд, эстафетные соревнования на ватрушках, метание мячей и эстафеты с преодолением препятствий.

«Однако праздник пришлось перенести из-за отсутствия снега. Организаторы поясняют, что мероприятие проведут, как только это позволят погодные условия», — говорят в минспорте Чувашии.

О переносе праздника также сообщают в минспорте Ульяновской области, отмечая, что о дате проведения спортивного праздника «будет сообщено дополнительно». В Ульяновске планировали, в частности, провести флешмобы, семейные старты, мастер-класс по северной ходьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, День снега отмечается в России с 2012 года в рамках аналогичного всемирного праздника, учреждённого по инициативе Международной федерации лыжного спорта.

Напомним, 16 января в Чебоксарах установлен температурный рекорд: зарегистрировано +1,7 градуса, что на четыре десятых градуса выше, чем было в этот день в 2002 году. При этом температура продолжила расти и в ночь с 16 на 17 января достигла +2,8 градуса, превысив рекорд 2003 года (+1,1 градуса).