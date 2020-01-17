Рига, , 16:19 — REGNUM Латвийский скелетонист Мартиньш Дукурс одержал свою 11-ю победу на этапе Кубка мира, пишет портал LSM.

По данным журналистов, свой успех Мартиньш Дукурс праздновал в Австрии, Инсбруке, на трассе, где он не остается без победы с 2010 года и, где в 2016 г. он выиграл чемпионат мира (ЧМ).

Отмечается, что первое место на этапе Кубка мира по скелетону укрепило позиции Дукурса, как лидера сезона. На втором месте Олимпийский чемпион Пхёнчхана Юнь Сунь Бин, на третьем представитель РФ Александр Третьяков.