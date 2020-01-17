Манчестер, Великобритания, , 15:49 — REGNUM Защитник Гарри Магуайр выбран новым капитаном «Манчестер Юнайтед». Об этом 17 января заявил главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции.

Отмечется, что предыдущим капитаном МЮ был защитник Эшли Янг, который в ближайшее время должен перейти в миланский «Интер».

Напомним, летом 2019 года Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» за €87 млн. В текущем сезоне 26-летний игрок провёл 22 матча в Английской премьер-лиге, в которых отметился одной результативной передачей.

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