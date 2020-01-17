Москва, , 14:56 — REGNUM Офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами назначен бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе РФС.

«Я хотел бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие и приглашение на должность офицера по профилактике и борьбе с договорными матчами», — сказал Булыкин.

Он добавил, что в новой должности будет бороться за чистоту футбола и рассказывать футболистам и официальным лицам, что нельзя делать ставки на спорт.

Напомним, в качестве игрока Булыкин играл за московские «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», а также бельгийский «Андерлехт», немецкие «Байер» и «Фортуну», нидерландские «Ден Хаг», «Аякс» и «Твенте». В составе сборной России он сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов.