Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Точка в вопросе расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов ещё не поставлена. Об этом 17 января заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, сообщает ТАСС.

«Мы были не против расширения лиги, а против него в данном формате», — сказал Медведев.

Он добавил, что сейчас пока непонятно, что будет происходить с выбыванием и переходными матчами, а также с тем, кто из клубов останется в премьер-лиге, а, а кто придёт из ФНЛ.

По словам Медведева, «гладкое» расширение приведёт к сокращению доходов и увеличению расходов, и при этом будет попран спортивный принцип.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клубы РПЛ решили на общем собрании расширить число участников лиги до с 16 до 18 команд. При этом один сезон предполагается провести без матчей плей-офф.

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