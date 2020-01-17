Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM Глава UFC Russia (Ultimate Fighting Championship) Андрей Громковский не исключил проведения чемпионата на территории Казахстана, сообщает 17 января агентство «Казинфом».

«Пока анонсировать какую-то конкретную дату или место проведения турнира я не могу», — сказал Громковский. Однако он не исключил, что заявление может прозвучать позже. Он добавил, что Казахстан имеет большой потенциал для развития смешанных единоборств.

Тему проведения чемпионата в Казахстане также прокомментировал чемпион мира по ММА Айдар Махметов. По его словам, в 2020 году чемпионата UFC в республике точно не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года казахстанский спортсмен Шавкат Рахмонов стал первым гражданином республики, который подписал контракт с UFC.