Эр-Рияд, , 13:55 — REGNUM Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем ралли «Дакар-2020» в классе внедорожников. Он прошёл 12 этапов за 42 часа 59 минут и 17 секунд.

Вторым стал Нассер Аль-Аттия с отставанием 6,21 минуты. Замкнул тройку Стефан Петерансель, уступивший победителю 9, 58 минуты. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо стал 13-м, отстав на 4 часа и 42,47 минуты.

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На 12-м спецучастке Сайнса опередили Аль-Аттия и Петерансель, но испанец сохранил первую строчку благодаря, добытому ранее преимуществу.

Таким образом, 57-летний Сайнс стал трёхкратным победителем «Дакара». Ранее он выигрывал ралли-марафон в 2010 и 2018 годах. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира по ралли (1990, 1992).

«Дакар-2020». Внедорожники. Общий зачёт:

Карлос Сайнс (Mini) — 42:59.17 Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.21 Стефан Петерансель (Mini) — +9.58 Язид Аль-Раджи (Toyota) — +49.10 Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:07.09 Орландо Терранова (Mini) — +1:12.15

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