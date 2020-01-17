Эр-Рияд, , 13:36 — REGNUM Российский гонщик Сергей Карякин стал вторым в общем зачёте в классе мотовездеходов на ралли «Дакар-2020».

На последнем, 12-м этапе Карякин уступил Рейналдо Вареле 3 минуты 40 секунд. При этом он проехал быстрее итогового победителя Кейси Карри.

По итогам прохождения 12 спецучастков Карри победил с результатом 53 час 25 минуте 52 секунды. Общее отставание Карякина составило 39 минут 12 секунд.

«Дакар-2020». Мотовездеходы. Общий зачёт:

Кейси Карри (Can-Am) — 53:25.52 Сергей Карякин (Can-Am) — +39.12 Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +52.36 Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:12.19 Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +1:20.38.

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