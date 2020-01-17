Эр-Рияд, , 13:08 — REGNUM Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки. Каргинов прошёл 12-й спецучасток за 1 час 28 минут и 41 секунду.

В общем зачёте Каргинов победил с результатом 46 часов 33 минуты 36 секунд. Занявший второе место Антон Шибалов («КамАЗ») уступил ему 42 минуты 26 секунд. Замкнул тройку белорусский гонщик из команды «МАЗ» Сергей Вязович с отставанием 2 часа 4 минуты 42 секунды.

«Дакар"-2020. Грузовики. Общий зачёт

Андрей Каргинов («КамАЗ») — 46:33.36 Антон Шибалов («КамАЗ») — +42.26 Сергей Вязович («МАЗ») — +2:04.42 Дмитрий Сотников («КамАЗ») — +2:55.28 Мартин Мацик («Ивеко») — +3:28.08 Янус ван Кастерен («Ивеко») — +4:26.57.

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