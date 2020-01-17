Майами, США, 17 января 2020, 12:45 — REGNUM Компания Twitch анонсировала киберспортивный турнир Streamer Bowl по игре Fortnite. В нём сразятся известные стримеры и звёзды американского футбола, сообщается 17 января на странице Twitch Esports в Twitter.
https://twitter.com/TwitchEsports/status/1218023336141361152
Чемпионат пройдёт 30 января 2020 года в Майами (США). Игроки будут соревноваться дуэтами, в каждом из которых будет один стример и один футболист.
Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». В нём игроки сражаются друг с другом за звание последнего выжившего на постоянно-сужающейся карте.
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