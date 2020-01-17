Мельбурн, Австралия, , 12:36 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. В финале квалификации она одержала победу над представительницей Китая Ван Сиюй.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:5.

Самсонова три раза подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, 10 ошибок на подаче и пять брейков.

Отметим, что для Самсоновой это уже второе участие в основной сетке турнира «Большого шлема». В 2019 году Самсонова впервые в карьере вышла на «Ролан Гаррос».

Читайте также: Кудерметова проиграла в полуфинале турнира в Хобарте