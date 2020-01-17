Рига, , 12:04 — REGNUM Один из лучших теннисистов Латвии Эрнест Гулбис выступит в основной сетке Australian Open в 10 раз за карьеру. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

В этот раз, чтобы пробиться в основную часть соревнований, Гулбис успешно преодолел квалификацию. Так, латвийский теннисит переиграл в двух сетах 122 ракетку мира, спортсмена из Индии Пранеша Гунесварана со счётом 7:6, 6:2.

Отметим, что квалификация на Australian Open принесла Гулбису 25 очков в рейтинге ATP. В прошлом году пройти квалификацию Эрнесту Гулбису не удалось. Гулбис начал карьеру в 2004 году, ему 31 год, сумма призовых за карьеру теннисиста пока составляет 7 295 474 долларов США.