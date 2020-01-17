Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов», которые в настоящее время находятся на первом зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ), по итогам сезона хотят оказаться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков. ⠀

«Нужно выполнять на максимум задачи, которые ставит тренерский штаб, пахать и всё будет. Кстати, в первые дни на сборах тяжело, много нагрузок, но через несколько дней начинаешь втягиваться. Хочется быть как можно выше с командой в турнирной таблице РПЛ», — сказал футболист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поставил перед подопечными цель — выигрывать и набирать очки в РПЛ.