Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Петербурженка Валентина Жагот, многократный призер всероссийских и международных турниров, рекордсменка, завоевала золото на Чемпионате Европы 2020 по пара-гребле indoor (в помещении). В активе сборной России еще четыре награды.

Валентина Жагот © Фото из личного архива Валентины Жагот

Валентина Жагот © Фото из личного архива Валентины Жагот

11 января в Праге состоялся Чемпионат Европы по rowing indoor — соревнования по гребле, которые проходят не на открытой воде, а в помещении на специальных тренажерах. Среди гребцов с инвалидностью представила Санкт-Петербург представляла Валентина Жагот. Являясь уже многократным призером всероссийских и международных турниров, рекордсменкой, Валентина завоевала золото.

В 2016 году спортсменка стала первой из города на Неве, кто завоевал золото на Чемпионате Европы rowing indoor. Сегодня она уже четырехкратная победительница.

«Конечно, есть ощущение радости. Но я готовилась улучшить свой же рекорд мира, установленный первого декабря прошлого года. Не всё получилось, но есть понимание, над чем работать, как много ещё надо сделать. Хочу передать большое спасибо и поздравление тренеру Владимиру Володенкову. Благодаря правильному взаимодействию спортсмена с тренером успех обязательно придёт!», — рассказала в своем комментарии Валентина.

Валентина Жагот © Фото из личного архива Валентины Жагот

В копилке сборной России еще 4 награды: золото — Крюкова Ирина, серебро — Егор Фролов, Алмаз Шарафиев, Климент Иванов.

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