Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не выйдет на лёд в игре с «Монреаль Канадиенс» из-за отказа сыграть в матче звёзд. Об этом 17 января сообщил главный тренер команды Тодд Рирден после победы над «Нью-Джерси Дэвилз».

По словам Рирдена, Овечкин примет участие в следующем матче — с «Нью-Йорк Айлендерс». Это означает, что он будет вынужден пропустить матч с «Монреалем» из-за обязательной дисквалификации.

Читайте также: Овечкин отказался участвовать в матче всех звёзд НХЛ 2020 года

Согласно правилам НХЛ, хоккеист, отказывающийся играть в матче звёзд, обязан отбыть одноматчевую дисквалификацию. Причём это должна быть либо последняя игра перед «звёздным уик-эндом», либо первый матч после этого мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин отказался принимать участия в матче всех звёзд уже второй год подряд, заявив, что хочет лучше подготовиться к плей-офф.

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин объяснил, почему он не будет участвовать в матче всех звёзд