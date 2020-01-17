Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт всего на одну шайбу от Марио Лемье в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времён. Об этом 17 января сообщаетсяна сайте лиги.

Овечкин оформил хет-трик в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», теперь на его счету стало 689 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 11-е место в списке лучших снайперов.

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На 10-м месте идёт Марио Лемье с 690 голами. Кроме того, в ближайшее время Овечкин может опредить такиз игроков, как Стив Айзерман (692) и Марк Мессье (694).

Рекорсменом лиги является Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (891), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси» со счётом 5:2. Овечкин оформил хет-трик.

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