Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Девилс». Об этом 17 января сообщает NBC Sports.

В первом периоде Нападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд высоко поднял клюшку и, проезжая мимо Овечкина, разбил ему лицо, после чего у того пошла кровь.

https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1217966910203101184

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» со счётом 5:2. Овечкин забросил три шайбы.

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