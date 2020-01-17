Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил несколько новых достижений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 января сообщается на сайте лиги.

Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, который смог забить 30 голов в каждом из своих первых 15 сезонов в лиге. Ранее это удалось только Майку Гартнеру. Кроме того, Яромир Ягр выдал серию из 15 сезонов с более чем 30 шайбами, но его серия началась со второго сезона.

Кроме того, он оформил 25-й хет-трик за свою карьеру в НХЛ и вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю. Столько же хет-триков у Си Деннени, на один больше у Мориса Ришара. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (50), второй — Марио Лемье (40), третий — Майк Босси (39).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Овечкин забросил три шайбы.

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