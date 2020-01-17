Денвер, США, , 09:59 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Колорадо» шайбы забросили российский нападающий Валерий Ничушкин, а также Кейл Макар, Райан Грейвз и Мэтт Калверт. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 58 очков после 47 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 26-м месте с 46 очами после 49 игр.

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