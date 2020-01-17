Оттава, , 09:48 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Пол Штястны, Марк Стоун, Чендлер Стивенсон и Райан Ривз. «Оттава» ответила голами российского форварда Владислава Наместникова, а также Логана Брауна.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 56 очков после 50 матчей. «Оттава» идёт на 30-м месте с 40 очами после 47 игр.

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