Санрайз, США, , 09:28 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Флориды» российский нападающий Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Также голы забили Фрэнк Ватрано, Майк Мэтисон и Брайан Бойл.

«Лос-Анджелес» в третьем периоде смог отыграть три из четырёх шайб. Точными бросками отметились Алекс Иафалло, Адриан Кемпе и Анже Копитар. Российский форвард Николай Прохоркин отдал результативную передачу.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 55 очков после 46 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 29-м месте с 41 очком после 49 игр.

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