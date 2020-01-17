Миннеаполис, США, , 09:08 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Зак Паризе, Йоэль Эрикссон и Райан Сутер. «Тампа» ответила дублем российского форварда Никиты Кучерова, который забросил одну из шайб с передачи Михаила Сергачёва.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 25-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 48 очков после 47 матчей. «Тампа» идёт на шестом месте с 60 очками после 47 игр.

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