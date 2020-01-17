Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили форварды Мика Зибенежад и Крис Крайдер, а такеж защитник Тони Деанджело. Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились нападающие Джош Бейли и Энтони Бовиллье.

Отметим, что российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 38 бросков по своим воротам из 40. На счету голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 25 отражённых бросков из 28.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 50 очков после 46 матчей. «Айлендерс» идут на пятом месте с 60 очками после 46 игр.

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