Филадельфия, США, , 08:42 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Монреаля» дубль оформил российский нападающий Илья Ковальчук, который забил первые голы в составе своего нового клуба. Ещё по шайбе забросили форварды Томаш Татар и Арттури Лехконен.

В составе «Филадельфии» единственный точный бросок на счету нападающего Джоэля Фараби.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 49 очков после 49 матчей. «Филадельфия» идёт на 14-м месте с 56 очками после 48 игр.

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