Петропавловск-Камчатский, , 08:49 — REGNUM Посмотреть на открытие традиционной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» в 2020 году можно будет бесплатно. Такое решение приняли власти региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатского края.

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Билетов в продаже на открытие грандиозного события нет — они в этом году просто не потребуются. Гонка стартует 22 февраля. Единственная проблема — успеть занять места. Трибуны «Берингии» рассчитаны на 4 тыс. человек, однако на них в период гонки всегда очень тесно.

Как сообщало ИА REGNUM, «Берингия» — гонка на собачьих упряжках на Камчатки, один из главных брендов региона, наряду с вулканами и прочими природными сокровищами уникального полуострова. На «Берингию» съезжаются каюры со всего мира.