Вашингтон, , 08:16 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» хет-трик оформил капитан команды Александр Овечкин. Ещё по шайбе забросили форварды Карл Хагелин и Якуб Врана.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились нападающие Уэйн Симмондс и Блейк Коулман.

Отметим, что Овечкин вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона, забросив 31 шайбу. Всего на его счету стало 689 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 69 очков после 48 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 27-м месте с 41 очком после 47 игр.

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