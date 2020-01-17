Москва, , 07:29 — REGNUM 16 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «ЦСКА» принял у себя в гостях «Сочи». Встреча прошла при 6 тысячах зрителей «ЦСКА Арены» и завершилась разгромной победой хозяев с преимуществом в пять шайб — 6:1.

«Армейцы» открыли счет еще в первом периоде, однако большинство заброшенных голов этого матча состоялись в рамках заключительной 20-минутки. Закрепив за собой лидерство в счете на первых минутах матча с помощью гола Сергея Толчинского, «ЦСКА» получили моральное преимущество над соперником, которого давили на протяжении всего матча. Так, в третьем периоде оборона «сочинцев» уже не выдержала постоянного прессинга со стороны соперника и рухнула под ее тяжестью. «Армейцы» забросили пять шайб в ворота Ивана Налимова. По две шайбы на свой счет записали Антон Слепышев и Константин Окулов, одну — защитник Никита Нестеров. Полностью уверенный в своей победе «ЦСКА» завершал встречу с преимуществом в шесть шайб, но под воздействием полной самоуверенности упустил Андрея Алтыбармакяна на 19-й минуте периода, который забросил единственную шайбу «сочинецев» в этой встрече — 6:1. Экс-нападающий «СКА» лишил Ларса Юханссона шестого матча на «ноль».

На данный момент «ЦСКА» возглавляет турнирноую таблицу Запада, набрав 74 чока за 49 матчей чемпионата.