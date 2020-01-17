Санкт-Петербург, , 07:29 — REGNUM 16 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги питерский СКА принимал на своем льду лучшую заграничную команду, финский «Йокерит». Встреча прошла при 12 тысячах зрителей Ледового дворца в Санкт-Петербурге и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

Команда хозяев уничтожила своего соперника, забросив большинство шайб в рамках второй 20-минутки. Так, на 4-й минуте тайма 30-летний защитник «армейцев с берегов Невы» Василий Токранов открыл счет встречи, отличившись с передач Василия Глотова и Егора Кетова. 22-летний нападающий Василий Глотов набрал свой второй результативный балл за основную команду СКА, проведя всего два матча в КХЛ после возвращения на родину из системы клуба НХЛ «Баффало Сейбрз». В оставшиеся 16 минут периода Владимир Ткачев смог оформить дубль, отличившись на 6-й и 18-й минутах, установив несокрушимое преимущество «армейцев» в счете — 3:0.

В первые минуты заключительного тайма «Йокерит» сократил свое отставание, однако, никакой роли на исходе встречи это не сыграло. Единственную шайбу финской команды забросил экс-игрок «Локомотива» Петри Контиола. Но и на этот неприятный удар, лишивший вратаря армейцев шат-аута, у СКА был свой ответ. На 18-й минуте Егор Кетов установил итоговый счет встречи, забросив четвертую шайбу хозяев в рамках этого матча. Голевыми передачами отметились Илья Каблуков и вездесущий Владимир Ткачев — 4:1.

На данный момент СКА занимает вторую строчку, после московских «армейцев», в турнирной таблице Запада, имея на своем счету 69 очков за 49 матчей. У лидера таблицы ЦСКА — 74 результативных балла.