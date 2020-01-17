Череповец, Вологодская область, , 07:28 — REGNUM 16 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкий «Северсталь» принял столичный «Спартак». Встреча прошла при 4 тысячах зрителей «Ледового дворца» в Череповце и завершилась победой гостей в дополнительное время — 2:1.

«Спартак» — очевидный участник грядущего плей-офф Кубка Гагарина — довольно поздно открыл счет встречи. На 12-й минуте второго периода чешский форвард «красно-белых» Робин Ганзл забросил свою 10-ю шайбу в сезоне, отличившись с передач двух латышских нападающих «Спартака» — Мартыньша Карсумса и Каспарса Даугавиньша.

На экваторе третьего периода форвард «Северстали» Егор Яковлев поставил под вопрос шансы «Спартака» одержать победу в матче. Хозяева забыли чрезвычайно курьезную шайбу — защитник Илья Хохлов сделал слишком сильную передачу на Егора Яковлева, нападающий не смог ее принять, и от его клюшки она верхом полетела в сторону ворот Никиты Беспалова, который в этом моменте вызвал сомнение о классе своего мастерства, пропустив шайбу почти с чужой половины площадки. Вратарь «Спартака» отлетел в сторону, дав шайбе спокойно залететь в свои ворота — 1:1.

В дополнительной 5-минутке овертайма все вернулось на круги своя. «Спартак» первой же атакой вскрыл ворота соперника. Каспарс Даугавиньш не пощадил вратаря при выходе один в ноль — 2:1.

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 62 очка в 49 матчей.