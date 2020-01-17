Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу клуба российского хоккеиста. В первом периоде Овечкин забросил в ворота соперников две шайбы, что обозначило преимущество его команды. Третье очко «Вашингтону» принес Карл Хагелин. Уэйну Симмондсу удалось сократить отставание «дьяволов». В третьем периоде Блэйк Коулмэн сравнял счет, но голы Враны и Овечкина закрепили победу «Вашингтона».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб «Сент-Луис Блюз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в овертайме со счетом 4:3.

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