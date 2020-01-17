Эр-Рияд, , 02:21 — REGNUM Голландский мотогонщик Эдвин Стравер доставлен в реанимацию больницы в Эр-Рияде после травмы шейного позвонка, полученной в результате неудачного падения в предпоследний день ралли-рейда «Дакар». Об этом 16 декабря сообщает голландский портал AD.

48-летний Стравер упал на 120-м километре 11-го этапа ралли-рейда, после того, как врезался в дюну на относительно небольшой скорости около 50 км/ч. Авария могла бы оказаться относительно небольшой, но при крайне неудачном падении, как обнаружилось уже в больнице, Стравер сломал один из шейных позвонков.

Прибывшая на место аварии бригада врачей реанимировала гонщика, у которого на десять минут останавливалось сердце, после чего он был вертолётом доставлен в немецкую больницу в Эр-Рияде. Его состояние оценивается, как критическое.

Сообщается, что Стравера на дистанции обнаружил португальский мотогонщик Мариу Патрау, вызвавший медиков и находившийся с голландцем до их прибытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии, погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

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