17 января 2020 | Время чтения 3 мин

Фигуристки из команды “Татарстан” исполняют свой коронный номер под Ave Maria (Третью песнь Эллен) Шуберта Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Дмитрий Ермаков, , 14:05 — REGNUM Ученые говорят о мощном влиянии спорта и в особенности танца на работу человеческого мозга, на расширение его потенциала. Общаясь по работе с молодыми спортсменами и танцорами, я наблюдаю их эволюцию как профессионалов и вижу, что лучше всех танцует тот, кто умеет быстро и нестандартно мыслить. Физическая форма, конечно, тоже важна, но все реакции, формирующие поведение, движение, ритм — в голове.

В то же время в командных видах спорта необходимо тонко чувствовать грань между своим эго и сонастройкой с товарищами.

Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Но командная игра как стиль жизни сейчас не в тренде. Я родился в то время, когда не было гаджетов и персональных компьютеров. Приход цифровой эры сильно поменял отношение людей друг к другу. Технологии дали нам огромные возможности, но радикально снизили уровень эмпатии в обществе. Как человек, видевший «другой» мир, я этим встревожен.

Синхронный танец Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Следы танца Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

В своих фотопроектах я исследую социокультурные явления, коммьюнити, клубы по интересам — чтобы понять, осталась ли в людях потребность в невербальном общении. Прожив некоторое время в Казани, я часто смотрел тренировки команды «Татарстан» по синхронному фигурному катанию.

Линии как связка Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Удивляет уровень синхронности движений, на которую способны эти девушки. Десять, двадцать спортсменок превращаются в одно целое, в большую птицу, исполняющую сложные пируэты. И это люди «поколения гаджетов»! А еще образы фигуристок на льду, узоры их танца столь графичны, что напоминают картины из пещерной живописи. Поэтому возникли и смежные ассоциации: с неразрывностью временного потока, с процессом глобальной эволюции. Может, и всё человечество — единый организм, одна нейронная сеть?

Танец как духовный опыт Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Когда я смотрю на танец, я не раскладываю его на дискретные кадры. Дискретность пришла к человеку вместе с цифровой эпохой, но в нас еще много природного и первобытного. Вдохновившись арт-работами японских фотографов, я не стал детально и реалистично фиксировать элементы танца на льду, но показал свои личные ощущения. Я пригласил молодую художницу и дизайнера из Ижевска Юлю Агафонову, которая добавила к серии элементы рисунка.

Танец как ритуал Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Танец как ритуал Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM Танец как ритуал Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Танец как ритуал Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM Танец как ритуал Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Я задавал девушкам вопросы: что такое командная работа, и почему они выбрали синхронное катание, а не индивидуальное? Но они не смогли четко ответить, искренне говоря, что команда — это круто, это жизнь и так далее. Девчонки не задумываются о сложных материях, а просто делают. Это обнадеживает: чувство локтя еще не совсем потеряно в людях нового поколения.

Команда Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Лед сохраняет следы движений Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Впрочем, любая команда всё равно состоит из личностей. Девчонки подчеркнули, что «общий результат зависит от каждого» и «добиться идеальной синхронности не так легко, как кажется, в это вложено много личного труда и времени». Поэтому я включил в серию портреты нескольких фигуристок, каждая из которых создаёт общую синхронию.

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