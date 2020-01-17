Фигуристки из команды “Татарстан” исполняют свой коронный номер под Ave Maria (Третью песнь Эллен) Шуберта
Фигуристки из команды “Татарстан” исполняют свой коронный номер под Ave Maria (Третью песнь Эллен) Шуберта
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Дмитрий Ермаков, 17 января 2020, 14:05 — REGNUM Ученые говорят о мощном влиянии спорта и в особенности танца на работу человеческого мозга, на расширение его потенциала. Общаясь по работе с молодыми спортсменами и танцорами, я наблюдаю их эволюцию как профессионалов и вижу, что лучше всех танцует тот, кто умеет быстро и нестандартно мыслить. Физическая форма, конечно, тоже важна, но все реакции, формирующие поведение, движение, ритм — в голове.

В то же время в командных видах спорта необходимо тонко чувствовать грань между своим эго и сонастройкой с товарищами.

Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций
Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Но командная игра как стиль жизни сейчас не в тренде. Я родился в то время, когда не было гаджетов и персональных компьютеров. Приход цифровой эры сильно поменял отношение людей друг к другу. Технологии дали нам огромные возможности, но радикально снизили уровень эмпатии в обществе. Как человек, видевший «другой» мир, я этим встревожен.

Синхронный танец
Синхронный танец
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Следы танца
Следы танца
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

В своих фотопроектах я исследую социокультурные явления, коммьюнити, клубы по интересам — чтобы понять, осталась ли в людях потребность в невербальном общении. Прожив некоторое время в Казани, я часто смотрел тренировки команды «Татарстан» по синхронному фигурному катанию.

Линии как связка
Линии как связка
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Удивляет уровень синхронности движений, на которую способны эти девушки. Десять, двадцать спортсменок превращаются в одно целое, в большую птицу, исполняющую сложные пируэты. И это люди «поколения гаджетов»! А еще образы фигуристок на льду, узоры их танца столь графичны, что напоминают картины из пещерной живописи. Поэтому возникли и смежные ассоциации: с неразрывностью временного потока, с процессом глобальной эволюции. Может, и всё человечество — единый организм, одна нейронная сеть?

Танец как духовный опыт
Танец как духовный опыт
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как духовный опыт
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как духовный опыт
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как духовный опыт
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как духовный опыт
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как духовный опыт
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Когда я смотрю на танец, я не раскладываю его на дискретные кадры. Дискретность пришла к человеку вместе с цифровой эпохой, но в нас еще много природного и первобытного. Вдохновившись арт-работами японских фотографов, я не стал детально и реалистично фиксировать элементы танца на льду, но показал свои личные ощущения. Я пригласил молодую художницу и дизайнера из Ижевска Юлю Агафонову, которая добавила к серии элементы рисунка.

Танец как ритуал
Танец как ритуал
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как ритуал
Танец как ритуал
Танец как ритуал
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как ритуал
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как ритуал
Танец как ритуал
Танец как ритуал
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Танец как ритуал
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Я задавал девушкам вопросы: что такое командная работа, и почему они выбрали синхронное катание, а не индивидуальное? Но они не смогли четко ответить, искренне говоря, что команда — это круто, это жизнь и так далее. Девчонки не задумываются о сложных материях, а просто делают. Это обнадеживает: чувство локтя еще не совсем потеряно в людях нового поколения.

Команда
Команда
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки
Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки
Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Лед сохраняет следы движений
Лед сохраняет следы движений
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Впрочем, любая команда всё равно состоит из личностей. Девчонки подчеркнули, что «общий результат зависит от каждого» и «добиться идеальной синхронности не так легко, как кажется, в это вложено много личного труда и времени». Поэтому я включил в серию портреты нескольких фигуристок, каждая из которых создаёт общую синхронию.

Юлия Зобнина
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Диана Павлова
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Мадина Арсорова
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Вероника Тюленева
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Диляра Зарипова
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Екатерина Денисова
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Анна Резник
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM
Команда «Татарстан»
Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

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