Рупольдинг, Германия, , 20:33 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в германском городе Рупольдинг. Гонка состоялась сегодня, 16 января.

Мужская часть этапа Кубка мира в Рупольдинге открылась спринтом. Фуркад сразу же был фаворитом гонки, так как в ней не участвовал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который всегда составляет конкуренцию французскому биатлонисту.

В итоге Фуркад пролетел по трассе за 22 минуты 45,1 секунду и ни разу не промахнулся на огневых рубежах.

Второе место занял также француз Кантен Фийон Майе, который уступил Фуркаду всего 3,1 секунды. Третье место — у немца Бенедикта Долля, который отстал от Фуркада на 12 секунд.

Среди российских биатлонистов лучший результат показал Александр Логинов, который отстал от лидера на 44, 4 секунды и занял 11-место. Логинов также не допустил ни одного промаха.